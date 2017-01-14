Премьер-министр обсудил предстоящие выборы с послами

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что парламентские выборы, назначенные на 2 апреля, должны быть «принципиально нового качества».

Об этом он сказал 12 января на встрече с аккредитованными в Армении послами, руководителями и представителями международных структур и организаций.



«Мы настроены сделать все, чтобы эти выборы были прозрачными», - сказал премьер-министр.



Карен Карапетян отметил важность периодического проведения встреч в подобном формате с дипкорпусом для повышения эффективности сотрудничества. Он отметил, что «правительство Армении открыто для советов, критики и предложений».



«Думаю, члены команды правительства уже нащупали пульс своих сфер. Основная задача экономического блока – создание равных, открытых и справедливых условий для бизнеса. Мы объявили, что должны осуществить много перемен, и в первую очередь должны измениться сами», - отметил глава правительства.



Он сказал, что для улучшения инвестиционной среды планируется упрощение налогового и таможенного администрирования и полный переход на электронную систему, что сократит коррупционные риски.