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Премьер-министр обсудил предстоящие выборы с послами


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что парламентские выборы, назначенные на 2 апреля, должны быть «принципиально нового качества».

Об этом он сказал 12 января на встрече с аккредитованными в Армении послами, руководителями и представителями международных структур и организаций.

«Мы настроены сделать все, чтобы эти выборы были прозрачными», - сказал премьер-министр.

Карен Карапетян отметил важность периодического проведения встреч в подобном формате с дипкорпусом для повышения эффективности сотрудничества. Он отметил, что «правительство Армении открыто для советов, критики и предложений».

«Думаю, члены команды правительства уже нащупали пульс своих сфер. Основная задача экономического блока – создание равных, открытых и справедливых условий для бизнеса. Мы объявили, что должны осуществить много перемен, и в первую очередь должны измениться сами», - отметил глава правительства.

Он сказал, что для улучшения инвестиционной среды планируется упрощение налогового и таможенного администрирования и полный переход на электронную систему, что сократит коррупционные риски.

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