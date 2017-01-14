Ереван /Медиамакс/. В Ереване официально открылся Центр стратегических инициатив правительства Армении.

Выступая на церемонии открытия центра 12 января, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что открытие центра было одной из центральных целей программы правительства, нацеленной на разработку долгосрочной стратегии развития армянской экономики.



Глава правительства отметил, что центр является результатом сотрудничества государства и частного сектора.



«Мы надеемся понять, что нужно сделать, чтобы добиться роста экономики, привлечения инвесторов, долгосрочного развития, эффективного использования нашего потенциала. В Совете попечителей центра больше представителей частного сектора, чем государства, и мы будем рады, если лучшие специалисты из Диаспоры, из-за рубежа, люди, которые не безразличны и хотят участвовать в работе центра, вовлекались в работу этой платформы», - сказал Карен Карапетян.



«Руководителем центра будет мой советник Александр Хачатурян, и я связываю большие надежды с этой командой. Мы открыты для конструктивного сотрудничества», - сказал премьер.



Александр Хачатурян сказал, что центр финансируется за счет средств госбюджета, международных организаций, доноров и пожертвований частного сектора. Первое пожертвование в качестве частного лица сделал премьер-министр Карен Карапетян.