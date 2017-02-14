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В марте президент Армении посетит Францию



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 8 марта по приглашению французского коллеги отправится во Францию.

Об этом сегодня сказал журналистам посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По словам посла, в рамках визита президента будет уделено особое внимание вопросам экономической привлекательности Армении.

«Армяно-французские отношения во всех сферах очень насыщены и динамично развиваются», - сказал посол.

Говоря о переговорах вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС, Жан-Франсуа Шарпантье с удовлетворением отметил, что процесс вступает в финальный этап.

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