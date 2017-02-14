В марте президент Армении посетит Францию

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 8 марта по приглашению французского коллеги отправится во Францию.
Об этом сегодня сказал журналистам посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.
По словам посла, в рамках визита президента будет уделено особое внимание вопросам экономической привлекательности Армении.
«Армяно-французские отношения во всех сферах очень насыщены и динамично развиваются», - сказал посол.
Говоря о переговорах вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС, Жан-Франсуа Шарпантье с удовлетворением отметил, что процесс вступает в финальный этап.
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