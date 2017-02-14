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Блок «Оганян-Раффи-Осканян» выступит с программой «365»


Степан Маркарян
Степан Маркарян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Вице-председатель партии «Единение», входящей в блок «Оганян-Раффи-Осканян», депутат НС Армении Степан Маркарян сказал сегодня, что вскоре блок представит на суд общественности программу «365».

«Это будет реалистичная программа, цель которой – осуществить серьезные коренные изменения в Армении в течение года. Граждане Армении должны увидеть ее пользу и ощутить изменения. Мы представим годовой план динамичного развития», - в беседе с журналистами сказал Степан Маркарян.

Депутат отметил, что, хотя в Армении сложно формировать союзы, это необходимо, чтобы помочь избирателям сориентироваться и обеспечить стабильные голоса для оппозиции».

По словам Степана Маркаряна, в ходе парламентских выборов единственным конкурентом блока будет правящая политическая сила.

Вице-председатель партии «Единение» исключил возможность формирования коалиции между блоком и властями.

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Блок «Оганян-Раффи-Осканян» выступит с программой «365»
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