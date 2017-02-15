Премьер не удивлен тем, что не вошел в список РПА

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что его отсутствие в предвыборном списке РПА «не стало для него сюрпризом».
Об этом премьер-министр сказал на встрече со студентами Ереванского государственного университета, отвечая на вопрос, кем видит себя после парламентских выборов 2 апреля.
«Если наши избиратели поверят нам, и РПА получит право на формирование правительства, думаю, партия позволит действующей команде правительства продолжить работу», - сказал Карен Карапетян.
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