Премьер не удивлен тем, что не вошел в список РПА

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что его отсутствие в предвыборном списке РПА «не стало для него сюрпризом».

Об этом премьер-министр сказал на встрече со студентами Ереванского государственного университета, отвечая на вопрос, кем видит себя после парламентских выборов 2 апреля.



«Если наши избиратели поверят нам, и РПА получит право на формирование правительства, думаю, партия позволит действующей команде правительства продолжить работу», - сказал Карен Карапетян.