Виген Саргсян прокомментировал сообщения о Сейране Оганяне

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян прокомментировал сегодня по просьбе журналистов публикации о том, что против бывшего министра Сейрана Оганяна может быть возбуждено уголовное дело в связи с имевшими место в армии злоупотреблениями.

«В любой деятельности существуют риски. Не думаю, что на данный момент могу говорить о том, есть ли основания для уголовного дела. Думаю, вы прекрасно понимаете, что если я замечу нарушения, предполагающие уголовное преследование, то сообщу в правоохранительные органы», - отметил Виген Саргсян.



Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавивший предвыборный список блока «Оганян-Раффи-Осканян», сказал 22 февраля в эксклюзивном интервью «Свободе»:



«Я считаю, что честно служил своей стране, своей родине. Если были какие-то проблемы, то о них говорили бы раньше. Я ничего не боюсь и считаю, что это спекуляции».