«ЕЛК» вступает в предвыборную борьбу «в приподнятом настроении»

Ереван/Медиамакс/. Представители блока «ЕЛК» сказали сегодня, что вступают в предвыборную борьбу «в приподнятом настроении», которое будут передавать гражданам страны.

Возглавивший список блока глава партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян сказал, что «ЕЛК» выступает за равномерное развитие общин Армении.



«Блок будет осуществлять предвыборную агитацию по всей стране, разделившись на группы. Арам Саргсян отправится в южные регионы, Никол Пашинян вместе с кандидатами блока будет агитировать в Ереване, Сасун Микаелян – в марзах Гегаркуник и Котайк, а я – в северных регионах», - сказал Эдмон Марукян.



Он сообщил, что 19 марта лидеры блока снова соберутся вместе.



«Мы планируем проводить также автомобильные марши и митинги. В зависимости от ситуации, интенсивность митингов будет увеличена», - сказал представитель блока, депутат парламента Никол Пашинян.