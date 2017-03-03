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Глава Госдумы России начал визит в Ереван


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Глава Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин сказал сегодня в Ереване, что армянские и российские парламентарии планируют расширить круг сотрудничества.

Находящийся в Ереване с официальным визитом Вячеслав Володин сказал об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам спикера Госдумы, вошедшие в состав делегации председатели комиссий Госдумы встретятся и познакомятся с армянскими коллегами, обсудят представляющие двусторонний интерес вопросы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в состав делегации вошли также руководители законодательных собраний Краснодара и Крыма, в которых есть большие армянские общины.

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