Глава Госдумы России начал визит в Ереван

Ереван/Медиамакс/. Глава Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин сказал сегодня в Ереване, что армянские и российские парламентарии планируют расширить круг сотрудничества.

Находящийся в Ереване с официальным визитом Вячеслав Володин сказал об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.



По словам спикера Госдумы, вошедшие в состав делегации председатели комиссий Госдумы встретятся и познакомятся с армянскими коллегами, обсудят представляющие двусторонний интерес вопросы.



Вячеслав Володин подчеркнул, что в состав делегации вошли также руководители законодательных собраний Краснодара и Крыма, в которых есть большие армянские общины.