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Посол ЕС призвал не «поддаваться искушению и не продавать голоса»


Петр Свитальский
Петр Свитальский

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Глава делегации Европейского Союза в Армении Петр Свитальский обратился сегодня к армянским избирателям с призывом.

В беседе с журналистами посол выдел пять советов, которые приведены ниже.

«1. Идите и голосуйте. Я знаю, что многие жители не уверены, что их голос будет учтен – они помнят негативный опыт прошлого. Но я хочу сказать, что на этот раз мы сделаем все возможное, чтобы ваши голоса были учтены. Так что идите и голосуйте.

2. Поверьте, ваш выбор будет тайным и анонимным. Новые технические средства, камеры не раскроют ваш выбор. Не верьте людям, которые говорят, что узнают, за кого вы голосовали, потому что это невозможно.

3. Не поддавайтесь искушению и не продавайте свои голоса. Будут люди, которые предложат вам деньги или услуги в обмен на ваш голос. На свете нет таких денег, которые стоили бы вашего голоса.

4. Будьте смелыми, не поддавайтесь страху. Вам могут угрожать – не бойтесь. Эти выборы определят ваше будущее.

5. Если вы видите, что что-то не так, не бойтесь говорить об этом и сообщить в правоохранительные органы, даже если не верите, что их действия будут эффективными. Это их работа».

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