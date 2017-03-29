Мировое сообщество озабочено сообщениями о запугивании армянских избирателей

Ереван/Медиамакс/. ЕC, США, Германия и Великобритания сегодня выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что «осведомлены и обеспокоены сообщениями о попытках запугивания и подкупа избирателей в Армении, а также использования административного ресурса в интересах определенных партий».

«Мы продолжаем призывать все силы, участвующие в выборах, придерживаться буквы и духа Избирательного кодекса Армении, и призываем соответствующие правоохранительные и избирательные органы непредвзято и убедительно выполнять закон. Надеемся, что непосредственные результаты выборов откроют путь к процветанию, миру и развитию. Армянский народ заслуживает этого», - говорится в заявлении.



Представители международной общественности напоминают, что при оценке выборов 2 апреля будут учитываться не только результаты наблюдений непосредственно за процессом голосования.



ЕС, США, Германия и Великобритания выразили надежду, что установленная на избирательных участках новейшая техника будет способствовать проведению свободных и справедливых парламентских выборов.



«Мы довольны результатами последних испытаний устройств идентификации избирателей, которые будут использоваться на выборах в воскресенье. Хотим с удовлетворением отметить ответственную работу правительства Армении в рамках данной программы по поддержке избирательных процессов, а также ее оперативное осуществление со стороны Программы развития ООН.



Мы глубоко убеждены, что данные меры сократят вероятность фальсификации в день выборов и ограничат попытки вмешательства в избирательные процессы. Мы четко заявляем, что голосование будет закрытым и что установленные на избирательных участках устройства идентификации и камеры не предусмотрены для фиксирования голосов избирателей», - говорится в сообщении.