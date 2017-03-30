Президент Армении назвал «историческим» новое соглашение с ЕС

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что Армения на собственном опыте доказала возможность совмещения разных интеграционных процессов.

«В конце февраля произошло поистине историческое событие: в Брюсселе мы вместе с Дональдом Туском объявили о завершении переговоров вокруг нового правового документа, регулирующего наши двусторонние отношения - Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. А всего неделю назад уже в Ереване стороны уже парафировали его. Намечаем подписать этот важный документ на предстоящем саммите Восточного партнерства, полагаясь на содействие наших партнеров», - сказал президент Армении 29 марта, выступая на пленарном заседании Европейской народной партии (ЕНП) в Мальте.



«Партнерство Армении и Европейского союза - это история успеха, модель успешного партнерства, которая с одной стороны является результатом с одной стороны последовательности Армении в вопросах европейской повестки, с другой - нового подхода Европейского союза в последние годы по развитию индивидуального партнерства со странами Восточного партнерства. В этом процессе Армения на собственном опыте показала, что возможно совмещать разные интеграционные процессы, извлекая из каждого и давая каждому позитивное и полезное, что объединяет государства, а не разъединяет их», - отметил Серж Саргсян.



«Всего через три дня в Армении состоятся парламентские выборы. Это важнейшая веха на пути демократизации нашей страны после конституционных реформ. Учитывая особенности развития страны, мы поставили перед собой задачу сделать уверенный шаг в направлении строительства демократии европейской модели и дальнейшего укрепления демократических институтов. Мы полны решимости и делаем все возможное, чтобы провести соответствующие высоким международным критериям выборы», - сказал президент Армении.