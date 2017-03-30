Ереван/Медиамакс/. Возглавляющий предвыборный список Республиканской партии Армении (РПА) министр обороны Виген Саргсян сказал, что «наша команда хочет изменить машину, которая является движущей силой нашей экономики».

Обещания конкурентов о повышении зарплат и пенсий он назвал «опасными для экономики страны».



«Но даже если мы предположим, что произойдет чудо, и все эти средства найдутся, подобные обещания я бы сравнил с желанием заменить шины на старой, сломанной машине. А наша команда предлагает создать новую машину», - сказал Виген Саргсян 29 марта в эфире телекомпании «Шант».



Он сказал, что правительство Армении за шесть месяцев осуществило «значительные изменения», и в случае, если народ 2 апреля выразит ему доверие, продолжит развивать свои успехи.



Комментируя предвыборные предложения о переходе на профессиональную армию, Виген Саргсян назвал их «провокациями против нашей национальной безопасности». Он отметил, что обещания утроить зарплаты офицерам и контрактным служащим не являются реалистичными. Кроме того, министр подчеркнул, что переход на полностью профессиональную армию фактически разрушит институт резервистов.



Министр обороны сказал, что у него готова масштабная программа, о которой он намеренно не говорил в предвыборный период. «Если наша команда добьется успеха на выборах 2 апреля, 15 апреля я представлю эту программу на широкое общественное обсуждение. Программа предусматривает предоставить большие преимущества военнослужащим, выполняющим свой долг на передовой», - сообщил Виген Саргсян.