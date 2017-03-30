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2 апреля в Армении будет проведен exit poll


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. The Gallup Organization и Армянская социологическая организация 2 апреля, в день парламентских выборов, проведут в Армении exit poll.

Об этом сегодня Медиамакс сказал глава Армянской социологической организации Геворк Погосян.

Он сообщил, что exit poll будет проводиться по всей территории Армении – на 125 избирательных участках, выбранных по соответствующей методике.

The Gallup Organization и Армянская социологическая ассоциация провели также исследование общественного мнения, результаты которого будут обнародованы на пресс-конференции 31 марта.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Гермине Арутюнян сообщила Медиамакс, что согласно закону, результаты exit-poll не могут быть обнародованы до завершения голосования.

Медиамакс отмечает, что во время президентских выборов 2013 года The Gallup Organization и Армянская социологическая ассоциация также проводили в Армении exit-poll.

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