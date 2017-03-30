2 апреля в Армении будет проведен exit poll

Ереван /Медиамакс/. The Gallup Organization и Армянская социологическая организация 2 апреля, в день парламентских выборов, проведут в Армении exit poll.
Об этом сегодня Медиамакс сказал глава Армянской социологической организации Геворк Погосян.
Он сообщил, что exit poll будет проводиться по всей территории Армении – на 125 избирательных участках, выбранных по соответствующей методике.
The Gallup Organization и Армянская социологическая ассоциация провели также исследование общественного мнения, результаты которого будут обнародованы на пресс-конференции 31 марта.
Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Гермине Арутюнян сообщила Медиамакс, что согласно закону, результаты exit-poll не могут быть обнародованы до завершения голосования.
Медиамакс отмечает, что во время президентских выборов 2013 года The Gallup Organization и Армянская социологическая ассоциация также проводили в Армении exit-poll.
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