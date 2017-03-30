704 просмотров

Слова Тер-Петросяна – клевета, сказал Виктор Согомонян


Виктор Согомонян
Виктор Согомонян

Фото: http://www.2rd.am


Ереван /Медиамакс/. Руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян назвал «клеветой» слова первого президента республики Левона Тер-Петросяна о том, что Роберт Кочарян обсуждал вопрос обмена Мегри.

В комментарии, опубликованном на 2rd.am, Виктор Согомонян сказал:

«Тер-Петросян, по сути, не сказал ничего нового. В первой части он снова изложил свою известную статью, вновь продвигая политику пораженчества, а во второй части повторил давно избитую ложь и фальсификации, которые выдает за исторические события. Среди них так называемый «мегринский вариант». Еще раз заявляю: ни в Ки-Уэсте, ни на ином этапе переговоров не обсуждался вопрос обмена Мегри или какой-либо другой территории Армении. Это клевета и искажение истории. А что касается тер-петросяновской формулы «хорошо жить не будем, пока не решим конфликта», то она не выдерживает никакой критики. Напомню, что в 2000-2008гг. экономика Армении переживала двухзначный рост».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Март 30, 2017 12:44
Слова Тер-Петросяна – клевета, сказал Виктор Согомонян

Внешняя политика | Март 30, 2017 13:44
Глава Южной Осетии прокомментировал идею транзита из Армении в Россию

Политика | Март 30, 2017 12:14
2 апреля в Армении будет проведен exit poll
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017