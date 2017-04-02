Ведется прямая трансляция с избирательных участков

Ереван/Медиамакс/. Восстановлена работа системы прямой трансляции с камер, установленных на избирательных участках Армении.
С раннего утра трансляция на сайте Electionsonline.am не осуществлялась.
Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян объяснил, что имели место технические неполадки.
ЕC предоставил Армении €7, из которых €4 млн были израсходованы на внедрение системы электронной регистрации. Еще €2 млн было выделено на установление видеокамер на 95% избирательных участков и обеспечение прямой трансляции.
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