В парламент Армении прошли 4 политические силы

Ереван /Медиамакс/. Центральная избирательная комиссия Армении на созванном сегодня в 12:00 заседании подвела итоги состоявшихся 2 апреля парламентских выборов на основе данных, полученных со всех 2009 избирательных участков.

Председатель ЦИК Тигран Мукучян сообщил, что в выборах приняли участие 1 577 323 избирателей, или 60,93% граждан, имеющих право голоса.



За Республиканскую партию Армении проголосовали 771 247 граждан или 49,12% избирателей, за блок «Царукян» - 428 965 граждан или 27,32% избирателей.



За блок «ЕЛК» проголосовали 122 049 граждан или 7,77% избирателей, за АРФД - 103 173 граждан или 6,57% избирателей.



За партию «Армянское возрождение» проголосовали 58 277 граждан или 3,71% избирателей, за блок «ОРО» голоса отдали 32 504 человек или 2,07% избирателей, за блок «Конгресс-НПА» - 25 975 человек или 1,65% избирателей, за партию «Свободные демократы» - 14 746 человек (0,94 %), за Коммунистическую партию – 11 745 человек, или 0,75 % избирателей.



На базе итоговых результатов ЦИК составил протокол, который утвердили все члены комиссии.