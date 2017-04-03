Ян Петерсен: «Мы все замечаем и фиксируем»

Ереван/Медиамакс/. Глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Ян Петерсен сказал сегодня, что нового технического оборудования недостаточно для проведения хороших выборов в Армении.

«Некоторые партии сохраняют прежний стиль деятельности», - сказал Ян Петерсен на встрече с журналистами. Он не стал называть эти партии, отметив, что не владеет «достаточными доказательствами».



«Мы все замечаем и фиксируем, однако мы не можем пойти и спросить, что делает тот или иной человек рядом с избирательным участком», - сказал руководитель миссии БДИПЧ/ОБСЕ.



Ян Петерсен подчеркнул, что граждане Армении должны «пытаться решать существующие проблемы институциональным путем и быть более активными».



Он подчеркнул, что выборы не ограничиваются только днем голосования, и его команда продолжит следить за процессом.