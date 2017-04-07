Мы вступаем в важнейший этап перемен, заявил президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание армянским женщинам по случаю Дня Материнства и красоты.

«Мы, как государство и общество, вступаем в важнейший этап перемен и развития, и ваша роль в этом процессе будет особенно значимой.



Многовековая Армения всегда была сильна в том числе вами, а сегодня наша обновляющаяся родина особо сильна и развита особенно благодаря вам. Крепкая и традиционная семья является залогом долголетия нашего народа, и на защите этого долголетия опять же стоите вы.



Сегодня я особо поздравляю тех матерей, сыновья которых защищают границы нашей страны, а также преклоняю голову перед матерями, чьи сыновья обрели бессмертие», - говорится в послании главы государства.