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Мы вступаем в важнейший этап перемен, заявил президент


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание армянским женщинам по случаю Дня Материнства и красоты.

«Мы, как государство и общество, вступаем в важнейший этап перемен и развития, и ваша роль в этом процессе будет особенно значимой.

Многовековая Армения всегда была сильна в том числе вами, а сегодня наша обновляющаяся родина особо сильна и развита особенно благодаря вам. Крепкая и традиционная семья является залогом долголетия нашего народа, и на защите этого долголетия опять же стоите вы.

Сегодня я особо поздравляю тех матерей, сыновья которых защищают границы нашей страны, а также преклоняю голову перед матерями, чьи сыновья обрели бессмертие», - говорится в послании главы государства.

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