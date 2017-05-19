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Выбраны три новых заместителя спикера НС


Фото: PAN Photo/Photolure


Ереван/Медиамакс/. Депутаты Национального собрания Армении сегодня на тайном голосовании выбрали в качестве вице-спикеров выдвинутых со стороны РПА Арпине Ованнисян и Эдуарда Шармазанова, а также предложенного блоком «Царукян» Микаела Мелкумяна.

По итогам голосования Эдуард Шармазанов получил 84 голосов «за», 13 - «против», еще три бюллетеня были признаны недействительными. За Арпине Ованнисян проголосовали 73 депутата, против – 22. Микаел Мелкумян получил 65 голосов «за» и 29 - «против», 6 бюллетеней признаны недействительными.

В голосовании участвовали 100 парламентариев.

Арпине Ованнисян в 2012-2015 гг. была депутатом НС Армении от фракции РПА. В 2015-2017 гг. занимала должность министра юстиции.

Эдуард Шармазанов является депутатом с мая 2007 года. В 2012-2017 гг. занимал должность вице-спикера НС Армении пятого созыва.

Микаел Мелкумян в 2012-2017 гг. был депутатом НС от фракции «Процветающая Армения».

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