Президент Армении: у Карена Карапетяна нет причин для отставки

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что у премьер-министра Карена Карапетяна нет каких-либо причин для отставки.

«У премьер-министра нет каких-либо причин для отставки. Периодические вбрасываемые сведения о якобы имеющихся разногласиях, конфликте являются вымышленными. Мы прекрасно понимаем, кто является автором этой постановки, каковы их желания, однако полагаю, что это не может иметь какое-либо влияние на ситуацию. В нашей стране и, в частности, в нашей партии царит здоровая рабочая обстановка», - отметил Серж Саргсян, который сегодня принял участие в церемонии закладки центра «Тумо» в селе Кохб Тавушской области.