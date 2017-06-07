Ваге Степанян возглавил аппарат правительства Армении

Ереван /Медиамакс/. Сегодня президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Ваге Степаняна руководителем аппарата правительства

Ваге Степанян родился 5 декабря 1971 года в Ереване.



В 1991-1996 гг. учился в Ереванском институте судебных экспертиз.



В 1998-2011 гг. работал в «Армросгазпроме»



В 2011г. работал секретарем аппарата мэрии Еревана.



В 2011-2016 гг. был заместителем руководителя аппарата, секретарем совета директоров и правления компании «Газпром Армения».



С 29 сентября 2016г. занимал должность первого заместителя министра-руководителя аппарата правительства Армении.



Женат, имеет двоих детей.