683 просмотров

Ваге Степанян возглавил аппарат правительства Армении


Фото: Давит Андреасян/Медиамакс

Ваге Степанян
Ваге Степанян

Фото: Из личного архива


Ереван /Медиамакс/. Сегодня президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Ваге Степаняна руководителем аппарата правительства

Ваге Степанян родился 5 декабря 1971 года в Ереване.

В 1991-1996 гг. учился в Ереванском институте судебных экспертиз.

В 1998-2011 гг.  работал в «Армросгазпроме»

В 2011г. работал секретарем аппарата мэрии Еревана.

В 2011-2016 гг. был заместителем руководителя аппарата, секретарем совета директоров и правления компании «Газпром Армения».

С 29 сентября 2016г. занимал должность первого заместителя министра-руководителя аппарата правительства Армении.
 
Женат, имеет двоих детей.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 6, 2017 18:08
Томас Венцлова: Первый перевод - как первая женщина

Общество | Июнь 6, 2017 16:25
«Тумо-Кохб» будет сотрудничать с армией

Общество | Июнь 6, 2017 16:02
Мы будем надежной опорой для крепко стоящих на земле
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017