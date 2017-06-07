Ваге Степанян возглавил аппарат правительства Армении

Ереван /Медиамакс/. Сегодня президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Ваге Степаняна руководителем аппарата правительства
Ваге Степанян родился 5 декабря 1971 года в Ереване.
В 1991-1996 гг. учился в Ереванском институте судебных экспертиз.
В 1998-2011 гг. работал в «Армросгазпроме»
В 2011г. работал секретарем аппарата мэрии Еревана.
В 2011-2016 гг. был заместителем руководителя аппарата, секретарем совета директоров и правления компании «Газпром Армения».
С 29 сентября 2016г. занимал должность первого заместителя министра-руководителя аппарата правительства Армении.
Женат, имеет двоих детей.
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