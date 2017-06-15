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Военное и чрезвычайное положения будет объявлять правительство


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. На заседании правительства Армении сегодня были одобрены проекты изменений в законе о правовых режимах военного, а также чрезвычайного положения, согласно которым некоторые полномочия президента будут переданы правительству.

Согласно действующему правовому регулированию, военное или чрезвычайное положение в Армении объявляет президент. Однако, согласно принятой в 2015г. новой Конституции, Армения переходит к парламентской системе правления, согласно которой некоторые функции и полномочия президента, как, например, объявление чрезвычайного или военного положения, будут переданы правительству.

Закон вступит в силу в апреле 2018г., в день приостановления полномочий президента.

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