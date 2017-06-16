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Каро Ареян переизбран вице-мэром Еревана


Каро Ареян
Каро Ареян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана Каро Ареян был переизбран сегодня первым заместителем мэра с соотношением голосов 45 «за», 5 «против» и 12 воздержавшихся.

Предложив кандидатуру Камо Ареяна, мэр Еревана Тарон Маргарян подчеркнул, что он обладает большим опытом.

Камо Ареян занимал пост заместителя мэра в 1997-2001 гг., а в феврале-мае 1998 г. был исполняющим обязанности мэра Еревана. В 2001-2003 гг. работал в министерстве территориального управления Армении. С 2003 г. по сей день занимает пост первого заместителя мэра г.Ереван.

На сегодняшнем заседании Совета старейшин заместителями мэра Еревана были переизбраны Ваге Никоян, Давид Оганян и Арам Сукиасян.

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