Каро Ареян переизбран вице-мэром Еревана

Ереван /Медиамакс/. На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана Каро Ареян был переизбран сегодня первым заместителем мэра с соотношением голосов 45 «за», 5 «против» и 12 воздержавшихся.

Предложив кандидатуру Камо Ареяна, мэр Еревана Тарон Маргарян подчеркнул, что он обладает большим опытом.



Камо Ареян занимал пост заместителя мэра в 1997-2001 гг., а в феврале-мае 1998 г. был исполняющим обязанности мэра Еревана. В 2001-2003 гг. работал в министерстве территориального управления Армении. С 2003 г. по сей день занимает пост первого заместителя мэра г.Ереван.



На сегодняшнем заседании Совета старейшин заместителями мэра Еревана были переизбраны Ваге Никоян, Давид Оганян и Арам Сукиасян.