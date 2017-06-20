Программа правительства Армении поступит на рассмотрение парламента

Ереван/Медиамакс/. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян представил сегодня на внеочередном заседании кабинета министров программу правительства на 2017-2022 гг.

«Этой программой правительство поставило перед собой достаточно амбициозные задачи. Мы зафиксировали, какого результата хотим достичь в экономике, сокращении безработицы и повышения минимальной зарплаты, увеличении объемов экспорта и соотношения налогов к ВВП. Мы четко сформулировали по сферам те действия, реформы и необходимые шаги, которые должны сделать, чтобы достичь этих целей»,- отметил премьер-министр Карен Карапетян.



Ваче Габриэлян отметил, что видение плана правительства основано на принципе создания безопасной, честной, свободной и интеллектуальной Армении.



По словам вице-премьера, в каждом разделе указаны выявленные за прошедшие 9 месяцев проблемы и пути их решения.



План состоит из 4 основных разделов: судебная система и система государственного управления, внешняя политика и оборона, экономический рост и социальная сфера.



В каждом разделе указан список реформ, представленных ведомствами с четко указанными сроками.



Правительство одобрило программу, которая будет вынесена на обсуждение Национального собрания.