1237 просмотров

Программа правительства Армении поступит на рассмотрение парламента


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян представил сегодня на внеочередном заседании кабинета министров программу правительства на 2017-2022 гг.

«Этой программой правительство поставило перед собой достаточно амбициозные задачи. Мы зафиксировали, какого результата хотим достичь в экономике, сокращении безработицы и повышения минимальной зарплаты, увеличении объемов экспорта и соотношения налогов к ВВП. Мы четко сформулировали по сферам те действия, реформы и необходимые шаги, которые должны сделать, чтобы достичь этих целей»,- отметил премьер-министр Карен Карапетян.

Ваче Габриэлян отметил, что видение плана правительства основано на принципе создания безопасной, честной, свободной и интеллектуальной Армении.

По словам вице-премьера, в каждом разделе указаны выявленные за прошедшие 9 месяцев проблемы и пути их решения.

План состоит из 4 основных разделов: судебная система и система государственного управления, внешняя политика и оборона, экономический рост и социальная сфера.

В каждом разделе указан список реформ, представленных ведомствами с четко указанными сроками.

Правительство одобрило программу, которая будет вынесена на обсуждение Национального собрания.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Июнь 19, 2017 17:50
Посредники выразили в Баку «глубокую обеспокоенность»

Политика | Июнь 19, 2017 11:50
Программа правительства Армении поступит на рассмотрение парламента

Внешняя политика | Июнь 19, 2017 09:07
Эмиру Катара передали послание президента Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017