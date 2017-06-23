Даем рестарт нашей работе, заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян на сегодняшнем заседании правительства, говоря об одобренной накануне Национальным собранием программе, объявил о «рестарте работы».



«Даем рестарт нашей работе, работаем в том же как минимум 6-дневном режиме и адаптируем программу к нашим предыдущим мероприятиям»,- заявил Карен Карапетян.



Руководителям исполнительных органов поручено в течение месяца разработать и представить аппарату правительства список мероприятий, исходящих из программы правительства на 2017-2022 гг., четко установив ответственных лиц и сроки выполнения с расчетом на три месяца.



Одновременно поручено в течение двух недель внести соответствующие изменения и дополнения в решение правительства об установлении программы мер и приоритетных задач деятельности правительства Армении на 2017г.



«Мы подтвердили, что четко знаем, что нужно изменить, подробно сформулировали по сферам. Мы также объявили, что не выбрали легкий путь, но, однозначно, выбрали тот путь, который изменить качество жизни наших граждан»,- отметил Карен Карапетян.