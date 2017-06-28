В Ереване обсудили проблемы армян на Ближнем Востоке

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня заседание Совета национальной безопасности.

В пресс-службе президента отметили, что один из вопросов повестки касался событий на Ближнем Востоке и их влияния на армянские общины.



Серж Саргсян поручил продолжить меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности и безопасности армян Ближнего Востока, обеспечение нужд сирийских армян-мигрантов, сохранение армянского религиозного и культурно-исторического наследия.



Президент поручил продолжить работы со странами-партнерами и международными структурами для обеспечения продолжительности предоставляемой сирийским армянам помощи и быть готовыми реагировать на возможное неблагоприятное развитие событий.