В Ереване обсудили проблемы армян на Ближнем Востоке

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня заседание Совета национальной безопасности.
В пресс-службе президента отметили, что один из вопросов повестки касался событий на Ближнем Востоке и их влияния на армянские общины.
Серж Саргсян поручил продолжить меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности и безопасности армян Ближнего Востока, обеспечение нужд сирийских армян-мигрантов, сохранение армянского религиозного и культурно-исторического наследия.
Президент поручил продолжить работы со странами-партнерами и международными структурами для обеспечения продолжительности предоставляемой сирийским армянам помощи и быть готовыми реагировать на возможное неблагоприятное развитие событий.
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