Президент: правительство пользуется полным доверием РПА

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что премьер-министр Карен Карапетян и правительство пользуется полным доверием РПА.

Говоря о начале сегодняшнего заседания, Серж Саргсян отметил, что имеются все предпосылки для продолжения начатых программ.



«Наш мандат был достаточен для формирования правительства силами РПА, однако мы продолжили сотрудничество с «Дашнакцутюн», сформировав новое правительство, которое в состоянии решать поставленные задачи», - заявил президент.



Серж Саргсян отметил, что в ближайшее время «нужно действовать целеустремленно, совмещать задачи правительства и Национального собрания, а при реализации программы правительства прозрачность должна стать моделью поведения».



«Каждый член правительства должен задавать стандарты и служить примером»,- заявил президент Армении.