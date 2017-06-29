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Президент: правительство пользуется полным доверием РПА


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что премьер-министр Карен Карапетян и правительство пользуется полным доверием РПА.

Говоря о начале сегодняшнего заседания, Серж Саргсян отметил, что имеются все предпосылки для продолжения начатых программ.

«Наш мандат был достаточен для формирования правительства силами РПА, однако мы продолжили сотрудничество с «Дашнакцутюн», сформировав новое правительство, которое в состоянии решать поставленные задачи», - заявил президент.

Серж Саргсян отметил, что в ближайшее время «нужно действовать целеустремленно, совмещать задачи правительства и Национального собрания, а при реализации программы правительства прозрачность должна стать моделью поведения».

«Каждый член правительства должен задавать стандарты и служить примером»,- заявил президент Армении.

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