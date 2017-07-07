Посол ЕС охарактеризовал программу правительства как «амбициозную и впечатляющую»

Ереван/Медиамакс/. Глава делегации ЕС Петр Свитальский охарактеризовал программу и повестку реформ правительства Армении как амбициозные и впечатляющие и вновь подтвердил готовность ЕС работать вместе.

Посол ЕС заявил об этом на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, на которой присутствовали также аккредитованные в Армении послы стран-членов ЕС.



Посол ЕС приветствовал предпринятые правительством Армении шаги в направлении антикоррупционной политики, организации избирательных процессов, судебной системы, защиты прав человека, формирования благоприятной бизнес-среды и по ряду других направлений, подчеркнув, что будет содействовать Армении в этом деле.



Карен Карапетян, в свою очередь, подчеркнул, что Армения готова развивать сотрудничество с ЕС по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.



Глава правительства Армении отметил важность встреч в подобном формате для обсуждения вопросов повестки и определения дальнейших векторов сотрудничества.