Армения будет активно развивать связи с Туркменистаном

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что армяно-туркменские отношения являются дружественными и многослойными.

На встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим вчера вечером в Ереван, Серж Саргсян также отметил.



«Туркменистан – надежный партнер, и мы заинтересованы в активном развитии отношений между нашими государствами, для чего имеются все возможности. Мы активно общаемся, и я очень рад, что сегодня мы имеем возможность говорить о дальнейших планах».



Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь заявил, что этот визит придает новый стимул «сотрудничеству двух стран и выявляет новые возможности и перспективу развития отношений».



«В торгово-экономической сфере Туркменистан сегодня имеет большой потенциал. Подобный потенциал есть и у вас. Считаю, что мы его можем использовать в разных направлениях»,- отметил президент Туркменистана.