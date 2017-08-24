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Армения будет активно развивать связи с Туркменистаном


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что армяно-туркменские отношения являются дружественными и многослойными.

На встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим вчера вечером в Ереван, Серж Саргсян также отметил.

«Туркменистан – надежный партнер, и мы заинтересованы в активном развитии отношений между нашими государствами, для чего имеются все возможности. Мы активно общаемся, и я очень рад, что сегодня мы имеем возможность говорить о дальнейших планах».

Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь заявил, что этот визит придает новый стимул «сотрудничеству двух стран и выявляет новые возможности и перспективу развития отношений».

«В торгово-экономической сфере Туркменистан сегодня имеет большой потенциал. Подобный потенциал есть и у вас. Считаю, что мы его можем использовать в разных направлениях»,- отметил президент Туркменистана.

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