Армен Дарбинян считает, что РПА «должна уйти»

Ереван/Медиамакс/. Ректор Российско-Армянского университета, бывший премьер-министр Армении Армен Дарбинян заявил сегодня, что «вопросы, касающиеся судьбы страны и государства, не могут решаться на Площади».

«Настал момент национального консенсуса, народ. Республиканская партия со всеми своими представителями должна уйти. Ей не доверяет Площадь, Никол Пашинян и, самое главное, наше новое и замечательное поколение»,- написал на своей странице в Facebook Армен Дарбинян.





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«У нас есть глава государства – президент республики. У второй армянской республики тоже. Никол Пашинян, Бако Саакян и Армен Саргсян должны сесть за стол и решать дальнейшие действия нации. Это императив времени»,- отметил ректор Российско-Армянского университета.