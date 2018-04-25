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Армен Дарбинян считает, что РПА «должна уйти»



Ереван/Медиамакс/. Ректор Российско-Армянского университета, бывший премьер-министр Армении Армен Дарбинян заявил сегодня, что «вопросы, касающиеся судьбы страны и государства, не могут решаться на Площади».

«Настал момент национального консенсуса, народ. Республиканская партия со всеми своими представителями должна уйти. Ей не доверяет Площадь, Никол Пашинян и, самое главное, наше новое и замечательное поколение»,- написал на своей странице в Facebook Армен Дарбинян. 


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По его словам, отныне необходимо проявлять исключительную законопослушность. 

 

«У нас есть глава государства – президент республики. У второй армянской республики тоже. Никол Пашинян, Бако Саакян и Армен Саргсян должны сесть за стол и решать дальнейшие действия нации. Это императив времени»,- отметил ректор Российско-Армянского университета. 

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