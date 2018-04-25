Карапетян: «Кандидат от народа» может быть определен на выборах

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян считает, что самое логичное урегулирование сложившейся ситуации должно родиться в результате обсуждений политических сил.

«Я очень ценю мнение и недовольство наших граждан, но политические силы должны сесть за стол и договориться, чтобы не получилось так, будто одна политическая сила диктует свою волю. Если будет решено, что есть необходимость в проведении внеочередных выборов, то установим сроки, обеспечим равные правила игры и пойдем на внеочередные выборы»,- на встрече с журналистами заявил Карен Карапетян. Он напомнил, что 24 апреля предложил президенту Армении Армену Саргсяну инициировать такой формат обсуждения.



Карен Карапетян подчеркнул, что нестабильная ситуация не может принести пользу стране, и посоветовал гражданам, вышедшим на протест, подумать трезво, чего они хотят.



Что касается выдвинутой Николом Пашиняном повестки избрания «кандидата от народа», Карен Карапетян заявил, что избранный народом кандидат может быть определен на выборах.



«Других механизмов нет, ни в одной стране кандидата на пост премьер- министра не выбирают на площади. Это говорю ни я и ни власть. Этого требуют наши законы и Конституция»,- заявил и.о. премьер-министра.