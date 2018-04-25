«Дашнакцутюн» выходит из коалиции с РПА

Ереван /Медиамакс/. Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» oбъявил сегодня о прекращении своего участия в политической коалиции с РПА.
«В результате народного движения в Армении сложилась ситуация, которая уже несколько дней держит в напряжении все общество. К счастью, до сих пор удалось избежать худших вариантов развязки ситуации. В течение минувших дней АРФ «Дашнакцутюн» прилагала последовательные усилия для консолидации, поиска вытекающих из интересов народа и страны приемлемых и разумных решений посредством диалога»,- говорится в заявлении.
В АРФ «Дашнакцутюн» подчеркнули, что «сложившаяся ситуация должна быть урегулирована исключительно в рамках Конституции и законов».
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