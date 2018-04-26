Пашинян встретился ночью с Царукяном

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в 02:00 часов депутат Национального собрания Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что встретился с Гагиком Царукяном.

«Мы обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения продолжатся»,- написал Пашинян.



25 апреля политический совет партии «Процветающая Армения» распространил сообщение, в котором говорилось:



«Учитывая то обстоятельство, что партия «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном объявила, что присоединяется к волне всенародного восстания и стоит рядом с народом, мы призываем всех членов нашей партии во всех марзах республики и в Ереване мобилизоваться и выйти на улицу, быть рядом с народом. Мы всегда были и будем рядом с нашей нацией и нашими соотечественниками».