Каспаров: воля людей в Армении к переменам была ключевым фактором

Ереван /Медиамакс/. Российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что воля людей в Армении к переменам была ключевым фактором в развитии ситуации.
«История не закончилась, но один очень важный урок мы можем извлечь: когда людям врут, им это надоедает. Когда они готовы отстаивать свою свободу и свое право выбирать, кто будет ими руководить - власть отступает. Главный урок – это демонстрация единства нации», - сказал Каспаров в интервью «Голосу Америки»
Он заметил, что «Армения находится под мощнейшим влиянием путинской России»:
«Понятно, что большинство предприятий так или иначе контролируются русскими олигархами, связи эти выстраивались очень долго, в том числе - военные».
По мнению Каспарова, отставка Сержа Саргсяна, правившего страной 10 лет, сигнал и для России:
«Мне кажется – это серьезнейший звонок о том, что попытки законсервировать ситуацию в России, попытки вернуться в прошлое кончаются революционным взрывом. Армения является этим сигналом, что перемены неизбежны. И вопрос – насколько мирными и ненасильственными они будут. Армения избежала, во многом благодаря своей национальной специфике, кровопролития и жесткого противостояния. Насколько это возможно в России – мне сказать трудно».
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