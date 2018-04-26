Каспаров: воля людей в Армении к переменам была ключевым фактором

Ереван /Медиамакс/. Российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что воля людей в Армении к переменам была ключевым фактором в развитии ситуации.

«История не закончилась, но один очень важный урок мы можем извлечь: когда людям врут, им это надоедает. Когда они готовы отстаивать свою свободу и свое право выбирать, кто будет ими руководить - власть отступает. Главный урок – это демонстрация единства нации», - сказал Каспаров в интервью «Голосу Америки»



Он заметил, что «Армения находится под мощнейшим влиянием путинской России»:



«Понятно, что большинство предприятий так или иначе контролируются русскими олигархами, связи эти выстраивались очень долго, в том числе - военные».



