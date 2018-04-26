Никол Пашинян сообщит о «стратегических решениях»

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил, что сегодня в 19:00 часов на Площади Республики сообщит о «стратегических решениях».

«Сегодня вечером будет опубликована дорожная карта второго этапа наших действий. Мы сообщим, как следует двигаться дальше, чтобы довести до логического завершения нашу бархатную революцию»,- сообщил Никол Пашинян.



Он сказал, что решение было принято в ходе сегодняшней встречи между руководителями партии «Гражданский договор», инициативы «Отвергни Сержа» и представителями студентов.



«Революция должна последовательно продолжаться и привнести реальные, а не ложные изменения»,- заявил оппозиционный деятель.