Никол Пашинян сообщит о «стратегических решениях»

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил, что сегодня в 19:00 часов на Площади Республики сообщит о «стратегических решениях».
«Сегодня вечером будет опубликована дорожная карта второго этапа наших действий. Мы сообщим, как следует двигаться дальше, чтобы довести до логического завершения нашу бархатную революцию»,- сообщил Никол Пашинян.
Он сказал, что решение было принято в ходе сегодняшней встречи между руководителями партии «Гражданский договор», инициативы «Отвергни Сержа» и представителями студентов.
«Революция должна последовательно продолжаться и привнести реальные, а не ложные изменения»,- заявил оппозиционный деятель.
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