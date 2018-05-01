Офис Кочаряна опроверг заявление Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян заявил, что сегодняшнее заявление Никола Пашиняна об участии Роберта Кочаряна в политических процессах «не соответствует действительности».
«Роберт Кочарян следит за процессом, но не участвует в нем. В последние дни он не проводил каких-либо встреч или телефонных бесед с депутатами Национального собрания. Повторяю, озвученные заявления не соответствуют действительности»,- сказал Медиамакс Виктор Согомонян.
Выступая сегодня на специальном заседании Национального собрания, Никол Пашинян заявил, что «со вчерашнего дня Серж Саргсян и Роберт Кочарян оказывают давление на депутатов всех фракций Национального собрания, угрожают им с целью сорвать голосование в пользу кандидата от народа».
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