Офис Кочаряна опроверг заявление Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян заявил, что сегодняшнее заявление Никола Пашиняна об участии Роберта Кочаряна в политических процессах «не соответствует действительности».

«Роберт Кочарян следит за процессом, но не участвует в нем. В последние дни он не проводил каких-либо встреч или телефонных бесед с депутатами Национального собрания. Повторяю, озвученные заявления не соответствуют действительности»,- сказал Медиамакс Виктор Согомонян.



