Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на специальном заседании Национального собрания руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.
За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против – 42.
Таким образом, впервые в истории Армении главой правительства и страны стал представитель парламентского меньшинства.
Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года в Иджеване.
В 1991 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета, откуда был отчислен в 1995 году из-за журналистской деятельности.
В 1994-1995 гг. работал журналистом в газетах «Лрагир», «Лрагир ор», «Молорак», в 1998-1999 гг. был главным редактором газеты «Орагир», в 1999-2012 гг. – главным редактором газеты «Айкакан жаманак».
В 2008 году был членом избирательного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна.
2 апреля 2017 года был избран депутатом от фракции «Елк».
Женат, имеет четырех детей.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.