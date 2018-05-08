Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на специальном заседании Национального собрания руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.

За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против – 42.

Таким образом, впервые в истории Армении главой правительства и страны стал представитель парламентского меньшинства.

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года в Иджеване.

В 1991 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета, откуда был отчислен в 1995 году из-за журналистской деятельности.

В 1994-1995 гг. работал журналистом в газетах «Лрагир», «Лрагир ор», «Молорак», в 1998-1999 гг. был главным редактором газеты «Орагир», в 1999-2012 гг. – главным редактором газеты «Айкакан жаманак».

В 2008 году был членом избирательного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна.

2 апреля 2017 года был избран депутатом от фракции «Елк».

Женат, имеет четырех детей.