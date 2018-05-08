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Никол Пашинян избран премьер-министром Армении


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Сегодня на специальном заседании Национального собрания руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.

За Пашиняна проголосовали  59 депутатов, против –  42. 

 

Таким образом, впервые в истории Армении главой правительства и страны стал представитель парламентского меньшинства. 

 

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года в Иджеване. 

 

В 1991 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета, откуда был отчислен в 1995 году из-за журналистской деятельности. 

 

В 1994-1995 гг. работал журналистом в газетах «Лрагир», «Лрагир ор», «Молорак», в 1998-1999 гг. был главным редактором газеты «Орагир», в 1999-2012 гг. – главным редактором газеты «Айкакан жаманак». 

 

В 2008 году был членом избирательного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. 

 

2 апреля 2017 года был избран депутатом от фракции «Елк». 

 

Женат, имеет четырех детей.

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