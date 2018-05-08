Пашинян: Внеочередные выборы являются приоритетом

Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что проведение внеочередных выборов станет приоритетом нового правительства.
Выступая на специальном заседании Национального собрания, Никол Пашинян отметил, что политические процессы стали развиваться по неправильному пути с тех пор, как в Армении начали фальсифицироваться результаты выборов.
Кандидат в премьер-министры заявил, что новое правительство организует внеочередные выборы в «логически сжатые сроки».
Никол Пашинян сообщил, что уже провел встречи с представителями специализированных организаций и обсудил законодательные и технические вопросы реформирования избирательной системы.
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