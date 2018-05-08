735 просмотров

Пашинян: Внеочередные выборы являются приоритетом


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что проведение внеочередных выборов станет приоритетом нового правительства.

Выступая на специальном заседании Национального собрания, Никол Пашинян отметил, что политические процессы стали развиваться по неправильному пути с тех пор, как в Армении начали фальсифицироваться результаты выборов.

Кандидат в премьер-министры заявил, что новое правительство организует внеочередные выборы в «логически сжатые сроки».

Никол Пашинян сообщил, что уже провел встречи с представителями специализированных организаций и обсудил законодательные и технические вопросы реформирования избирательной системы.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Май 8, 2018 17:07
Президент и новоизбранный премьер Армении провели встречу

Внешняя политика | Май 8, 2018 16:10
ЕС ждает начала работы с Пашиняном

Внешняя политика | Май 8, 2018 15:45
Глава МИД Латвии поздравил Пашиняна
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe