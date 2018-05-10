Тер-Петросян предупредил о «сложной ситуации»

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян опубликовал сегодня статью «Необходимое разъяснение», отметив, что «единственный способ выйти из этой крайне опасной ситуации для страны - проведение внеочередных парламентских выборов после коренного изменения Избирательного кодекса».



В статье, в частности, говорится:



«Имея большинство в парламенте, Республиканская партия Армении в состоянии сорвать все законодательные инициативы правительства, и, судя по последним выступлениям, они не скрывают этого намерения.



Что может противопоставить этому возглавляемое Пашиняном новое правительство? До сих пор Пашинян диктовал свою волю парламенту посредством всенародных протестов, что, как проявление демократии, воспринималось международным сообществом с пониманием. Однако сможет ли он действовать теми же методами и впредь? Очевидно, что нет, поскольку данный ресурс уже исчерпан.



Одно дело - диктовать парламенту свою волю в качестве лидера всенародного движения, совершенно другое дело – в статусе премьер-министра. Международное сообщество не потерпит такого поведения, поскольку оно будет рассматриваться как непозволительное давление, оказываемое одной ветвью власти на другую.



Следовательно, как осознают многие, единственный способ выйти из этой крайне опасной ситуации для страны – проведение внеочередных парламентских выборов, безусловно, после коренного изменения Избирательного кодекса. Однако в этом вопросе также ожидаются серьезные трудности, поскольку реформирование Избирательного кодекса также зависит от воли парламентского большинства.



Будем надеяться, что в условиях действующей замысловатой конституции влиятельным политическим силам удастся проявить волю и здравомыслие, чтобы путем диалога и взаимных договоренностей найти выход из сложившейся ситуации, угрожающей нашей государственности».