Грузия придает большую важность визитам армянских туристов

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал важным тот факт, что их страна является одним из любимых направлений армянских туристов.
Об этом он отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.
Стороны отметили, что развитие туризма между двумя странами создаст широкие возможности также для человеческих контактов, что, в свою очередь, будет способствовать углублению связей.
По словам Ираклия Кобахидзе, было бы желательно активизировать контакты между армянским и грузинским научными кругами и разработать совместные проекты в этом направлении.
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