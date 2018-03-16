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Грузия придает большую важность визитам армянских туристов



Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал важным тот факт, что их страна является одним из любимых направлений армянских туристов.

Об этом он отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.

Стороны отметили, что развитие туризма между двумя странами создаст широкие возможности также для человеческих контактов, что, в свою очередь, будет способствовать углублению связей.

По словам Ираклия Кобахидзе, было бы желательно активизировать контакты между армянским и грузинским научными кругами и разработать совместные проекты в этом направлении.

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