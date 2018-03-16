Грузия придает большую важность визитам армянских туристов

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал важным тот факт, что их страна является одним из любимых направлений армянских туристов.

Об этом он отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.



Стороны отметили, что развитие туризма между двумя странами создаст широкие возможности также для человеческих контактов, что, в свою очередь, будет способствовать углублению связей.



По словам Ираклия Кобахидзе, было бы желательно активизировать контакты между армянским и грузинским научными кругами и разработать совместные проекты в этом направлении.