FAST, мотивация и будущее молодых ученых

Международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий», организованный Национальным фондом науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологическим фондом Армении (FAST), кроме ведущих иностранных ученых, собрал в Армении молодых армянских спецалистов, работающих за рубежом.

Медиамакс побеседовал с некоторыми из них.



FAST пытается использовать весь потенциал



Эрик Азнаурян, научный сотрудник Высшей технической школы Цюриха



Я очень рад, что в Армении создан фонд FAST. Для меня большая честь представлять Совет следующего поколения фонда (FAST NextGen Council). Мы собрали 15 молодых ученых со всего мира, которые будут поддерживать деятельность фонда.



Наличие такой организации в Армении, как FAST, – большой успех. Кроме профессиональных обсуждений, на семинаре мы также познакомились с деятельностью фонда. Программы по финансированию науки и молодых ученых в Армении, организация широкомасштабных научных встреч, вовлечение международных специалистов сыграют большую роль в развитии армянской науки.



Арнак Далалян, профессор Высшей школы экономики, статистики и финансов Парижа (ENSAE/CREST)



Очень важно, что неправительственная организация изъявила желание развивать в Армении науку и технологию. Я связываю большие надежды с FAST.



Развитие технологий серьезно повлияет на экономику, но меня особо радует то, что в Фонде развитие технологий непосредственно связывают с развитием науки. Важно наличие цепочки наука-технология-экономика. Если одно из этих звеньев или связь между ними отсутствуют, система не может функционировать.



Арнак Далалян Фото: FAST

Для машинного обучения огромные ресурсы не нужны

Я часто приезжаю в Армению. Стараюсь принимать участие в местной научной жизни, знаком с ее проблемами. Самая большая проблема, по крайней мере, в той сфере, которой я занимаюсь (биомедицина, биотехнологии), – недостаток ресурсов и оборудования, вследствие чего происходит «утечка мозгов».



Эрик Азнаурян Фото: FAST

Молодежь должна полностью реализовать свой потенциал

Давид Буниатян Фото: FAST

Глобальный рынок определяет русло науки