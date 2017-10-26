FAST, мотивация и будущее молодых ученых

Международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий», организованный Национальным фондом науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологическим фондом Армении (FAST), кроме ведущих иностранных ученых, собрал в Армении молодых армянских спецалистов, работающих за рубежом.
Медиамакс побеседовал с некоторыми из них.
FAST пытается использовать весь потенциал
Эрик Азнаурян, научный сотрудник Высшей технической школы Цюриха
Я очень рад, что в Армении создан фонд FAST. Для меня большая честь представлять Совет следующего поколения фонда (FAST NextGen Council). Мы собрали 15 молодых ученых со всего мира, которые будут поддерживать деятельность фонда.
Наличие такой организации в Армении, как FAST, – большой успех. Кроме профессиональных обсуждений, на семинаре мы также познакомились с деятельностью фонда. Программы по финансированию науки и молодых ученых в Армении, организация широкомасштабных научных встреч, вовлечение международных специалистов сыграют большую роль в развитии армянской науки.
Арнак Далалян, профессор Высшей школы экономики, статистики и финансов Парижа (ENSAE/CREST)
Очень важно, что неправительственная организация изъявила желание развивать в Армении науку и технологию. Я связываю большие надежды с FAST.
Развитие технологий серьезно повлияет на экономику, но меня особо радует то, что в Фонде развитие технологий непосредственно связывают с развитием науки. Важно наличие цепочки наука-технология-экономика. Если одно из этих звеньев или связь между ними отсутствуют, система не может функционировать.
Фото: FAST
Давид Буниатян, аспирант кафедры компьютерных наук Принстонского университета
За границей ученых привлекает отсутствие проблем с финансированием и ресурсами. Можно заниматься тем, что интересно, не задумываясь о том, как найти средства. На мой взгляд, FAST может сыграть основополагающую роль в удерживании этих людей в Армении, дать им возможность сосредоточиться над теми направлениями, которые им интересны, и в дальнейшем применять результаты в производстве. Мне кажется, второй пункт намного важнее. Если результаты науки будут коммерциализированы, эти суммы будут окупаться и финансировать науку. Появится возможность финансирования большего числа людей.
Для машинного обучения огромные ресурсы не нужны
Эрик Азнаурян
Я часто приезжаю в Армению. Стараюсь принимать участие в местной научной жизни, знаком с ее проблемами. Самая большая проблема, по крайней мере, в той сфере, которой я занимаюсь (биомедицина, биотехнологии), – недостаток ресурсов и оборудования, вследствие чего происходит «утечка мозгов».
Фото: FAST
Другие направления, которые не нуждаются в большом количестве инфраструктур, (например: компьютерные науки, машинное обучение, нейронные сети, математика), всегда активно развивались в Армении.
Для машинного обучения огромные ресурсы не нужны. Люди могут даже на бумаге делать выводы и доказывать теоремы. На данный момент в Армении основной проблемой в данной сфере является оцифровка данных. Необходимо собрать предварительную информацию во всех сферах и предоставить ее тем компьютерным ученым, которые смогут эту информацию правильно использовать и провести анализ. Если в ближайшие 5 лет будут обеспечены информационные ресурсы, мы будем двигаться вперед большими шагами.
Молодежь должна полностью реализовать свой потенциал
Эрик Азнаурян
Для того чтобы привлечь молодых ученых, работающих за границей, необходимо создавать здесь проекты, в которых молодые люди смогут полностью реализовать свой потенциал. Должны быть созданы необходимые условия, которые не всегда обусловлены финансами.
Давид Буниатян
Армянская молодежь, которая занимается наукой за границей, может помочь армянской науке двумя способами. Во-первых, передачей собственного опыта и знаний местным специалистам посредством различных семинаров и встреч, а также сотрудничества. Второй способ предполагает установление связей на месте и дальнейшее перенаправление этих ресурсов в Армению.
Фото: FAST
Глобальный рынок определяет русло науки
Эрик Азнаурян
Для достижения успехов глобального уровня необходимо, чтобы теоретические результаты армянских ученых имели практическое применение.
Одна из целей FAST – это обеспечение финансирования для таких научных работ, которые могут превратиться из существующей теории в продукт, подлежащий продаже.
Арнак Далалян
Русло, по которому Армения должна двигаться, появится само собой. Все технологические предприятия в Армении знают, в чем нуждается мир. Именно глобальный рынок определяет русло, и мы должны быть конкурентоспособными в этой глобальной научной среде.
Фото: FAST
Давид Буниатян
В Армении есть хорошие специалисты в сфере машинного обучения, и мы можем достичь больших успехов, если для имеющегося потенциала будет обеспечена соответствующая среда.
Мари Тарьян
Фото: FAST
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