Армянский архитектор получил престижную награду в Лондоне

Архитектор компании Tim Flynn Architects, выпускник университета Ливерпуля Рой Хачатурян получил самую старую и престижную в Соединенном Королевстве награду в области архитектурного образования.



На церемонии President’s Medals Student Awards (Президентская премия для студентов) Королевского института британских архитекторов (RIBA) Рою Хачатуряну была вручена Диссертационная медаль (The Dissertation Medal). Данная награда присуждается для поощрения отличных успехов в архитектурном образовании и стимулирования архитектурных дискуссий в мире.



Рой Хачатурян удостоился награды за свою диссертацию «Сопоставление проявлений идеологии: Урбанистическое развитие Еревана в 1915-2015 гг.».



В исследовании, проведенном под научным руководством Лина Джексона, архитектор сфокусировал внимание на роли архитектуры в формировании идентичности, проследив за политическими репрессиями, происходившими в Ереване в исследуемый период.



«Что определяет ощущение принадлежности к определенному региону? Как может определяться или формироваться самобытность? Столица и сокровище армян, которые долгие годы подвергались репрессиям и даже пережили Геноцид, боролась с этими проблемами, чтобы восстановить национальную гордость», - говорит Рой Хачатурян.



Анализ геплана Еревана Александра Таманяна и его применение в течение прошлого века заняли центральное место в диссертации Роя Хачатуряна. Кроме изучения особенностей Еревана в работе поднимаются такие вопросы, как утрата коллективной памяти, архитектурные манипуляции под влиянием политических ценностей, воздействие коммерциализации и деградация городских кварталов из-за заселения богатых жильцов.



«В таманяновском проекте меня впечатлило то, что генплан родился «ниоткуда». Меня заинтересовало, чего он хотел достичь своим дизайном, и на чем базировался его генплан, который диктовал будущий архитектурный облик города», - говорит Рой Хачатурян.



В то же время он отмечает, что «дальнейшее развитие Еревана, кажется, было ориентировано на привлечение внимания туристов и получение прибыли, что было сделано за счет потери богатого культурного и исторического облика города».



Президентская награда RIBA – самая старая премия института. Она была основана в 1836 году – вместе с RIBA Gold Medal.



Мари Тарьян