Фонд Getty и новая жизнь Севанского Дома отдыха писателей

В августе стало известно, что фонд Getty включил спроектированный Геворгом Кочаром и Микаэлом Мазманяном Дом отдыха Союза писателей на Севане в список подлежащих реконструкции модернистских строений. Медиамакс попросил руководителя исследования, критика Рубена Аревшатяна рассказать о подробностях проекта.



Фонд Getty занимается проблемой сохранения модернистского архитектурного наследия в мире. Фонд осуществляет эту программу уже три года. На первых двух этапах фонд самостоятельно выбирал здания, в число которых вошли выдающиеся памятники модернистской архитектуры ХХ века: Башня Эйнштейна Эриха Мендельсона, Сиднейский оперный театр Йорна Утзона, дом Ле Корбюзье, институт Солка Луиса Кана, дом Вальтера Гропиуса, Дом Роби Фрэнка Ллойда, санаторий Алвара Аалто в Паймио и другие.



В 2016 году здания должны были пройти предварительный отбор. Представленный нами Севанский дом отдыха Союза писателей прошел конкурсный этап и вошел в шорт-лист из девяти зданий.



Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Немрут Багдасарян (из архива Фотолур)