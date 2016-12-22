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Фонд Getty и новая жизнь Севанского Дома отдыха писателей


Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна

Фото: Немрут Багдасарян (из архива Фотолур)

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна


В августе стало известно, что фонд Getty включил спроектированный Геворгом Кочаром и Микаэлом Мазманяном Дом отдыха Союза писателей на Севане в список подлежащих реконструкции модернистских строений. Медиамакс попросил руководителя исследования, критика Рубена Аревшатяна рассказать о подробностях проекта.

Фонд Getty занимается проблемой сохранения модернистского архитектурного наследия в мире. Фонд осуществляет эту программу уже три года. На первых двух этапах фонд самостоятельно выбирал здания, в число которых вошли выдающиеся памятники модернистской архитектуры ХХ века: Башня Эйнштейна Эриха Мендельсона, Сиднейский оперный театр Йорна Утзона, дом Ле Корбюзье,  институт Солка Луиса Кана, дом Вальтера Гропиуса, Дом Роби Фрэнка Ллойда, санаторий Алвара Аалто в Паймио и другие.

В 2016 году здания должны были пройти предварительный отбор. Представленный нами Севанский дом отдыха Союза писателей прошел конкурсный этап и вошел в шорт-лист из девяти зданий.

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна


Севанский дом отдыха в последние годы был в центре внимания экспертов, изучающих модернистскую архитектуру. Изображение здания даже попало на обложку книги, рассказывающей о советском модернизме, опубликованную в 2012 году в рамках выставки в Вене, посвященной советскому модернизму.

На официальном плакате выставки также был изображен Севанский дом отдыха, и на всем протяжении мероприятия Вена была полна его изображениями.

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна


После выхода книги о Севанском доме отдыха заговорили еще активнее. Посещающие Армению туристы специально приезжали на Севан, чтобы увидеть и сфотографировать это здание. 

Несмотря на то, что здание нуждается в капитальном научном восстановлении, это тот редкий случай, когда сохранился первоначальный облик дома отдыха, а также временные слои. Важно и то, что не изменилось назначение здания.

Фото: Немрут Багдасарян (из архива Фотолур)


Проект предполагает историческое, теоретическое, конструктивное и физическое изучение здания. С конца августа мы изучаем состояние материалов, сейсмоустойчивость. Другая наша цель - изучить историю развития здания, этапные изменения, эволюцию, а также первоначальные идеи архитекторов, не реализованные из-за общественно-политических разрывов и экономических ограничений.

Проект также предполагает восстановление интерьеров. Это важный и ответственный проект, который может послужить примером восстановления модернистского строения во всей концептуальной полноте.

Фото: Р. Из архива Р. Аревшатяна


В исследовании вовлечена большая международная команда, в том числе - знаменитые эксперты и учреждения. В частности, консультации по разработке плана управления сохранения здания предоставляет музей Алвара Аалто, а одним из научных консультантов проекта выступает знаменитый историк архитектуры, культуролог Владимир Паперный.

Этап научного изучения здания завершится в следующем году. По этому случаю осенью 2017 года в Ереване планируется провести итоговый международный семинар и конференцию.

Записала Лена Геворгян

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