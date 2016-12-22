Создана антикоррупционная рабочая группа

Ереван /Медиамакс/. По распоряжению президента Армении Сержа Саргсяна создана рабочая группа по обеспечению реформирования институциональной системы в области борьбы с коррупцией, которую возглавила министр юстиции Арпине Ованнисян.
Другим распоряжением президента создана рабочая группа по обеспечению реформирования системы общественных служб во главе с вице-премьером Ваче Габриеляном.
Рабочим группам поручено подготовить проекты изменений соответствующих законов, которые после согласования с президентом будут представлены на рассмотрение правительства.
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