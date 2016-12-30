2016 год: жизнь, люди, факты

Год начинался в предкушении 25-летия независимости. Но вышло так, что 2016 год оказался самым тяжелым за эти четверть века, не считая годы Арцахской войны.
Этот год показал, что за 25 лет мы накопили такой груз проблем, что не можем двигаться вперед под его тяжестью. Будем надеяться, что 2016-й станет началом выхода из этой ситуации.
Отрезвление года: апрельская война
Апрельская война стала неожиданностью для всех - для политического руководства, военных и общества. После перемирия 1994 года мы жили в уверенности, что наша армия является самой боеспособной в регионе, и в сознании многих это сделало возобновление войны практически нереальным.
Фото: PAN Photo
Апрельская война отрезвила многих, породив ряд неприятных вопросов и выводов. Вместе с тем, она показала, что рожденные в независимой Армении воины готовы идти на все ради Родины и быть настоящими героями.
Шок года: захват полка ППС полиции
Общество только начинало «отходить» от шока апрельской войны, когда вооруженная группа «Сасна Црер» захватила в середине июля полк патрульно-постовой службы полиции. Свои действия они назвали «вооруженным восстанием».
Фото: PAN Photo
Противостояние, продолжавшееся две недели, волнения и крайняя поляризация общества стали следствием того, что очень многие проблемы не решались в течение долгих лет.
После июля многие «горячие головы» остыли, однако будет наивностью полагать, что все «рассосалось». Если нравственность и справедливость не вернутся в политическую и общественную жизнь Армении, соблазн прибегнуть к насилию продолжить висеть в воздухе дамокловым мечом.
Открытие года: Виталий Баласанян
Один из героев Арцахской войны неожиданно оказался в центре внимания, когда фактически стал посредником между властями и «Сасна Црер».
Фото: Photolure
Виталий Баласанян, находившийся в последние годы в оппозиции к арцахским властям, сыграл значительную роль и в ходе апрельской войны.
Осенью он был назначен секретарем Совета национальной безопасности Арцаха.
Девальвация года: слово
2016 год показал, что люди, предпочитающие социальные сети реальной жизни, обесценили слова до такой степени, что случился разрыв не только с моральными нормами, но и со здравым смыслом. Для страдающих неудержимым желанием выражать свое мнение по поводу и без «красных линий» не существовало: героя Арцахской войны Виталия Баласаняна они называли «предателем», а убийц полицейских – «героями». К сожалению, многое свидетельствует о том, что процесс девальвации слов продолжится и в 2017 году.
Надежда года: Карен Карапетян
От Карена Карапетяна, назначенного в сентябре премьер-министром Армении, многие ждали чуда. Сегодня у него самый высокий рейтинг в Армении, что дает ему большое преимущество, но и делает уязвимым. Скорее всего, самая серьезная проблема заключается в том, что Карен Карапетян не хочет видеть себя в роли политика. Однако многие проблемы в Армении требуют именно политических решений.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Можно строить разные предположения о том, какой «карт-бланш» премьер-министр получил от президента. Но реальность такова, что с премьером связывает надежды немалая часть общества, и это является гораздо более ценным «карт-бланшем». Воспользоваться им или нет - предстоит решать самому Карену Карапетяну.
Гордость года: премия «Аврора»
Рубену Варданяну, Нубару Афеяну и Вартану Грегоряну удалось то, о чем думали многие, но не могли сформулировать и осуществить.
Фото: Aurora Prize
Мы, более века требующие от мира справедливости, показали, что готовы воздать должное тем, кто подвергает себя опасности, спасая других.
Научное событие года: Нобелевские дни
В апреле в Ереван приехали пять лауреатов Нобелевской премии в области медицины, химии, биологии и физики: Аарон Чехановер, Ада Йонат, Дан Шехтман (Израиль), Робин Уоррен (Австралия) и Эйити Нэгиси (Япония).
Фото: Медиамакс
Идея организации «Нобелевских дней» принадлежала проректору Ереванского государственного медицинского университета Константину Енкояну, благодаря которому многие студенты и молодые ученые получили важные импульсы от лауреатов.
Визит года: Папа Римский в Армении
24-26 июня в Армении находился Суверен Святого Престола, глава Католической церкви, Папа Римский Франциск. Папа, назвавший свой визит «Паломничеством в первую христианскую страну», сказал в Святом Эчмиадзине:
Фото: Медиамакс
«Я преклоняюсь перед Господом за то, что армянский народ стал первым, кто принял христианство – в 301 году, когда в Риме еще в полную силу продолжались гонения. Вера Христова не была для Армении платьем, которое можно надеть, а затем снять, в зависимости от обстоятельств или различных поводов. Она была частью его собственной идентичности, реальностью, высшей наградой, которую принимают с радостью и хранят поколениями. Да благословит вас Господь за подобную образцовую верность».
Золото года: Артур Алексанян
Армения 20 лет ждала золотую олимпийскую медаль, которую 17 августа завоевал «Белый Медведь» Артур Алексанян. В свои 24 года он уже является одним из самых титулованных борцов планеты.
Фото: Медиамакс
Благодаря своей преданности и настойчивости, Артур Алексанян доказал, что мечта является движущей силой спортсмена.
Восхищение года: Генрих Мхитарян и его невероятный гол
В течение осени очень многих в Армении волновал вопрос: почему Жозе Моуриньо не выпускает Генриха Мхитаряна на поле? В ноябре «Мики» начал появляться в основном составе «Манчестер Юнайтед», демонстрируя великолепную игру.
Фото: REUTERS
А 26 декабря общенациональное восхищение достигло апогея, когда армянский полузащитник забил невероятный гол пяткой.
Ара Тадевосян, Екатерина Погосян
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