2016 год: жизнь, люди, факты

Год начинался в предкушении 25-летия независимости. Но вышло так, что 2016 год оказался самым тяжелым за эти четверть века, не считая годы Арцахской войны.



Этот год показал, что за 25 лет мы накопили такой груз проблем, что не можем двигаться вперед под его тяжестью. Будем надеяться, что 2016-й станет началом выхода из этой ситуации.



Отрезвление года: апрельская война



Апрельская война стала неожиданностью для всех - для политического руководства, военных и общества. После перемирия 1994 года мы жили в уверенности, что наша армия является самой боеспособной в регионе, и в сознании многих это сделало возобновление войны практически нереальным.



Фото: PAN Photo

Шок года: захват полка ППС полиции

Фото: PAN Photo

Открытие года: Виталий Баласанян

Фото: Photolure

Девальвация года: слово

Надежда года: Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА

Гордость года: премия «Аврора»

Фото: Aurora Prize

Научное событие года: Нобелевские дни

Фото: Медиамакс

Визит года: Папа Римский в Армении

Фото: Медиамакс

Золото года: Артур Алексанян

Фото: Медиамакс

Восхищение года: Генрих Мхитарян и его невероятный гол