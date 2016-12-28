Карапетян и Миллс обсудили борьбу с коррупцией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня посла США Ричарда Миллса.
Карен Карапетян коснулся деятельности Совета по борьбе с коррупцией, сообщив, что планируется расширить участие в нем представителей гражданского общества.
Премьер-министр отметил важность изменения среды, порождающей коррупцию. Он отметил, что звучащие на каждом заседании правительства его распоряжения, направленные на улучшение бизнес-климата, предоставление услуг, выдачу лицензий, внедрение принципа «единого окна» в разных сферах и др., направлены на снижение коррупционных рисков.
Ричард Миллс отметил, что американская сторона готова продолжить помощь правительству Армении и продлить срок действия соглашения по борьбе с коррупцией. Он посчитал также необходимым наметить конкретные действия и программы, на осуществление которых американская сторона готова выделить средства.
Посол отметил важность продолжения предметных реформ.
По словам Ричарда Миллса, США готовы также предоставить экспертную помощь в вопросе осуществления судебно-правовых и налоговых реформ.
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