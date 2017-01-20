Кандидатов в депутаты проверят на знание армянского языка

Ереван /Медиамакс/. Граждане Армении, баллотирующиеся в депутаты Национального собрания, в случае отсутствия подтверждения знания армянского языка в документах об образовании, пройдут соответствующее тестирование.

Такой приказ подписал сегодня министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.



В соответствии с процедурой, по итогам теста кандидатам будет выдаваться справка. Для ее получения гражданам следует обращаться в министерство образования и науки.



В министерстве отметили, что основанием для приказа является Избирательный кодекс Армении.