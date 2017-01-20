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Кандидатов в депутаты проверят на знание армянского языка


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Граждане Армении, баллотирующиеся в депутаты Национального собрания, в случае отсутствия подтверждения знания армянского языка в документах об образовании, пройдут соответствующее тестирование.

Такой приказ подписал сегодня министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

В соответствии с процедурой, по итогам теста кандидатам будет выдаваться справка. Для ее получения гражданам следует обращаться в министерство образования и науки.

В министерстве отметили, что основанием для приказа является Избирательный кодекс Армении.

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