Кандидатов в депутаты проверят на знание армянского языка

Ереван /Медиамакс/. Граждане Армении, баллотирующиеся в депутаты Национального собрания, в случае отсутствия подтверждения знания армянского языка в документах об образовании, пройдут соответствующее тестирование.
Такой приказ подписал сегодня министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.
В соответствии с процедурой, по итогам теста кандидатам будет выдаваться справка. Для ее получения гражданам следует обращаться в министерство образования и науки.
В министерстве отметили, что основанием для приказа является Избирательный кодекс Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.