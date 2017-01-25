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Показатели восприятия коррупции в Армении вызывают беспокойство


Варужан Октанян
Варужан Октанян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Transparency International опубликовала сегодня очередной рейтинг восприятия коррупции, в котором Армения с 33 баллами заняла 113-е место среди 176 государств. 

Для сравнения отметим, что в прошлом году Армения с 35 баллами заняла 95-е место среди 168 стран. В 2014 году она получила 37 баллов, а в 2013-м – 36.

«Имея в виду размер статистической погрешности для коэффициента восприятия коррупции в Армении (4,01), можно утверждать, что по сравнению с 2015 годом восприятие коррупции в общественном секторе в 2016 году осталось примерно тем же», - сказал руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян.

С другой стороны, он подчеркнул, что последние три года показатели восприятия коррупции в Армении вызывают беспокойство, поскольку не демонстрируют тенденции к улучшению.  

В рейтинге Transparency International страны располагаются в системе от 0 до 100, где 0 выражает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

Первые три строчки в рейтинге заняли Дания (90 баллов), Новая Зеландия (90 баллов). и Финляндия (89 баллов). Самый высокий коэффициент восприятия коррупции зарегистрирован в Сомали (10 баллов), Южном Судане (11 баллов) и Северной Корее (12 баллов).

Наиболее благоприятную позицию в регионе занимает Грузия, которая набрала 57 баллов и оказалась на 44-й строчке.

Турция получила с 41 баллом на 75-м месте, Азербайджан – на 123-м (30 баллов), Иран – на 131-м (29 баллов).

Беларусь в этом году получила 40 баллов против 32 в прошлом году. Россия и Казахстан набрали по 29 баллов.

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