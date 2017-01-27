Министр и посол ЕС обсудили запись учителя в Фейсбуке

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский обсудили сегодня пост армянского учителя в Фейсбуке.

«Посол ЕС выразил свою озабоченность в связи с постом в соцсети Фейсбук, автор которой зарегистрирован как учитель. Министр отметил, что запись, вызвавшая ажиотаж вокруг семейной фотографии армянской девушки и чернокожего мужчины, обеспокоила и его. В этой связи министр обратился к мэру Еревана и предложил сформировать рабочую группу, которая займется изучением педагогической деятельности данного учителя, и в случае необходимости, применит дисциплинарное взыскание», - сообщили в министерстве.



«Эта история вызвала у меня глубокую озабоченность не только потому, что автором записи был учитель. Армения – демократическая страна, в которой Конституцией запрещены расизм, ксенофобия, дискриминация. Армянскому народу свойственна толерантность, чем и обусловлена нормальная жизнь армянских общин во многих странах мира. Мы обязаны уважать других, чтобы иметь право рассчитывать на уважение к себе», - сказал Левон Мкртчян.