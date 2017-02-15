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Шахин Мирзоев: «Я не ошибся, приехав в Армению»


Шахин Мирзоев
Шахин Мирзоев

Ереван /Медиамакс/. В проходящей в Ереване международной конференции «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя» участвует талышский журналист, корреспондент газеты «Талыши Садо» Шахин Мирзоев.

Он бежал из Азербайджана и получил убежище в Армении несколько дней назад.

Выступая на конференции, Шахин Мирзоев сказал:

«В Азербайджане проживает около 2 млн талышей, и они, по сути, объявлены врагами государства. За последние годы около 300 тыс. талышей бежали из Азербайджана в Россию, а оттуда - в другие страны. В Азербайджане талышей сажают в тюрьму, применяют к ним насилие. Я сбежал из Азербайджана вместе с семьей, спасаясь от смерти. Думаю, я не ошибся, приехав в Армению».

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